بالصور- شاهد قوس قزح في مناطق متفرقة بعد أمطار الأخدود العلوي
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كتب- أسامة علي:
نشرت الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا لظهور قوس قزح في مناطق متفرقة بمحافظات الجمهورية، عقب موجة أمطار "الأخدود العلوي".
وشاركت هيئة الأرصاد مجموعة من الصور لعدد من المواطنين في مناطق مساكن شيراتون مصر الجديدة - زهراء م نصر - شبرا الخيمة - الإسماعيلية - المنصورة.
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