الأرصاد: تجدد فرص سقوط الأمطار على القاهرة

05:37 م السبت 19 فبراير 2022
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كتب- أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن سيناء تحت الأمطار والبروق، مؤكدة أنه مع حركة المنخفض انتقلت الكتل السحابية إلى سيناء وأصبحت إجزاء واسعة منها عرضة للأمطار والبروق وتساقط لحبات البرد.

وأضافت الأرصاد، أن هذه الأجواء تستمر حتى آخر اليوم في سيناء، مشيرة إلى أنه هناك توجد فرص لتجدد الأمطار على مناطق من الدلتا والقاهرة لكن أقل حدة من الصباح.

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