الأرصاد تنشر فيديو للأمطار الغزيرة بالعين السخنة

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، مقطع فيديو للأمطار ونشاط الرياح على منطقة العين السخنة.

وتتعرض مصر اعتبارا من أمس الجمعة لظاهرة الأخدود العلوي، والمتوقع بحسب هيئة الأرصاد أن تستمر حتى مساء اليوم السبت والساعات الأولى من صباح الغد، وتؤدي إلى حالة من التقلبات الجوية.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حدة الأمطار تتزايد على مناطق من القاهرة الكبرى وشرق البلاد؛ حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها بعض الخلايا الرعدية على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والدلتا ومدن القناة والسواحل الشرقية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانا على بعض المناطق.

وأكدت هيئة الأرصاد، أنه اعتبارًا من الأحد 20 فبراير إلى الثلاثاء 22 فبراير سيكون هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية.

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