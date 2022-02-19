الأرصاد تنشر فيديو للأمطار الغزيرة بالعين السخنة

05:17 م السبت 19 فبراير 2022
الأرصاد تنشر فيديو للأمطار الغزيرة بالعين السخنة

الأمطار الغزيرة بالعين السخنة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، مقطع فيديو للأمطار ونشاط الرياح على منطقة العين السخنة.

وتتعرض مصر اعتبارا من أمس الجمعة لظاهرة الأخدود العلوي، والمتوقع بحسب هيئة الأرصاد أن تستمر حتى مساء اليوم السبت والساعات الأولى من صباح الغد، وتؤدي إلى حالة من التقلبات الجوية.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حدة الأمطار تتزايد على مناطق من القاهرة الكبرى وشرق البلاد؛ حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها بعض الخلايا الرعدية على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والدلتا ومدن القناة والسواحل الشرقية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانا على بعض المناطق.

وأكدت هيئة الأرصاد، أنه اعتبارًا من الأحد 20 فبراير إلى الثلاثاء 22 فبراير سيكون هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية.
شاهد الفيديو

الأرصاد الطقس الأمطار العين السخنة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2071

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

1981

متعافون اليوم

463370

إجمالي الإصابات

23580

إجمالي الوفيات

395235

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| أول تعليق من قناة القاهرة والناس على تصريحات إبراهيم عيسى بشأن "الإسراء والمعراج"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا