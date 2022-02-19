وزير الطيران: ندرس استغلال المنطقة المحيطة بمطار سفنكس

طقس الأخدود العلوي.. أمطار وثلوج على عدد من المناطق "فيديو"

كتب- محمد عبيد:

أجرى الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، جولة تفقدية موسعة بمطار سفنكس الدولي لمتابعة مراحل مشروع تطوير المطار وزيادة طاقته الاستيعابية والتي أوشكت على الانتهاء من رفع كفاءة مطار سفنكس لخدمة سكان محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا والمنوفية، وتخفيف التكدس عن مطار القاهرة ، وجذب سياحة اليوم الواحد للمناطق السياحية لقرب المطار من المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة.

بدأ وزير الطيران جولته بتفقد مراحل تطوير صالتي السفر والوصول والمكاتب الإدارية ومنطقة سيور الحقائب والمنظومة الأمنية والخدمية والأسوار الخارجية ومهبط الطائرات ومنطقة الأسواق الحرة وغرفة التحكم والمراقبة ومنظومة الكاميرات.

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن ما تم تنفيذه من أعمال التطوير والإنشاءات التي تتم بالمطار ووصلت لمراحلها النهائية وذلك بتوسعة مبنى الركاب حيث تصل المساحة الإجمالية للمبنى إلى 24 ألف متر مسطح بدلا من 3600 متر مربع، ليسع 900 راكب / ساعة بدلا من 300 راكب / ساعة بطاقة استيعابية تصل إلى 1.2 مليون راكب سنويا.

ووجه وزير الطيران بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال على أكمل وجه من أجل تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمسافرين وبما يضمن تقديم التسهيلات اللازمة وتحقيق الراحة والرفاهية للركاب بالمطار وضرورة الاهتمام بأعمال التجميل والتشجير للمنطقة الخارجية أمام المطار.

كما وجه بدراسة إمكانية استخدام الطاقة الشمسية في إضاءة مباني المطار بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني لتحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة البيئية فضلا عن التوسع فى استخدام لمبات توفير الطاقة "الليد" بجميع صالات المطار والمكاتب الإدارية بالإضافة إلى دراسة إنشاء محطة للنقل العام خارج المطار لخدمة الركاب والعاملين بالمطار.

وأشاد الطيار محمد منار بالشكل المعماري والإنشائي لتصميم المطار والذي يمزج بين التراث الفرعوني العريق والتصميم العصري الحديث، مشيدا بالنواحي الفنية والجمالية لمباني المطار بما يليق بمكانة مصر الحضارية.

رافق الوزير خلال الجولة الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران، وباسم عبدالكريم، مساعد الوزير للعلاقات الدولية والإعلام، والمهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، وكان في استقبالهم الملاح حسين سالم، مدير مطار سفنكس.