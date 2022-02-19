طقس الأخدود العلوي.. أمطار وثلوج على عدد من المناطق "فيديو"

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددا من مقاطع الفيديو لسقوط حبات الثلوج والأمطار اليوم السبت على مناطق مختلفة.

وتتعرض مصر اعتبارا من أمس الجمعة لظاهرة الأخدود العلوي، والمتوقع بحسب هيئة الأرصاد أن تستمر حتى مساء اليوم السبت والساعات الأولى من صباح الغد، وتؤدي إلى حالة من التقلبات الجوية.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن حدة الأمطار تتزايد على مناطق من القاهرة الكبرى وشرق البلاد؛ حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها بعض الخلايا الرعدية على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والدلتا ومدن القناة والسواحل الشرقية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانا على بعض المناطق.

أمطار وثلوج منطقة عين شمس:

أمطار مدينة المستقبل:

وأضافت الهيئة: توجد أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري، تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، كما نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه اعتبارًا من الأحد 20 فبراير إلى الثلاثاء 22 فبراير سيكون هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية.

أمطار التجمع