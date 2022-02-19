بسبب الطقس السيئ.. خفض سرعة القطارات والتأخيرات تصل لـ "ساعتين"

03:59 م السبت 19 فبراير 2022
بسبب الطقس السيئ.. خفض سرعة القطارات والتأخيرات تصل لـ "ساعتين"

قطار

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن تشكيل غرفة طوارئ رئيسية وعدة غرف طوارئ بالمناطق على مستوى الجمهورية لإزالة أي أعطال قد تحدث نتيجة الطقس السيئ أولا بأول.

وقالت السكة الجديد، في بيان، اليوم السبت، إنه نظرا لسوء الأحوال الجوية بالبلاد مما قد يسبب خطورة على مسير القطارات، وحرصا على سلامة وأمان الركاب تم تخفيض سرعة القطارات الأمر الذي يؤدي إلى تأخير بعض القطارات بالوجه القبلي لمدة ساعتين و45 دقيقة للوجه البحري بالإضافة إلى مدة التهدئة التي تتطلبها تطوير نظم الإشارات.

واعتذرت الهيئة لجمهور الركاب عن هذا التأخير الخارج عن إرادة الهيئة خاصة وأن الهيئة لا تتوانى في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب على مدار الساعة.​

الطقس خفض سرعة القطارات هيئة السكة الحديد سوء الأحوال الجوية تأخير القطارات

الخبر التالى:

"عبث ينذر بكارثة".. محمود بكري يهاجم إبراهيم عيسى بشأن "الإسراء والمعراج"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2071

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

1981

متعافون اليوم

463370

إجمالي الإصابات

23580

إجمالي الوفيات

395235

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| أول تعليق من قناة القاهرة والناس على تصريحات إبراهيم عيسى بشأن "الإسراء والمعراج"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا