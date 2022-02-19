تطبق غدا بمطار القاهرة.. ننشر شروط كورونا الجديدة للمسافرين إلى الكويت

كتب- محمد عبيد:

تبدأ شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولي، غدا الأحد، العمل بالتعليمات الجديدة لقبول المسافرين إلى الكويت، وذلك وفقا للتعليمات الصحية الجديدة للسلطات الصحية هناك لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت التعليمات الواردة من السلطات الصحية بالنسبة للمغادرة من دولة الكويت أن يسمح لجميع الركاب المغادرة من دون أي اشتراطات صحية متعلقه بفيروس كورونا على أن يتم استيفاء الشروط الصحية الخاصة بدخول الدولة المغادر إليها.

شروط دخول الكويت

يجب على جميع القادمين إلى الكويت تقديم شهادة فحص "PCR" سلبية وصالحة قبل موعد السفر بـ 72 ساعة تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا وذلك فقط لغير المحصنين والذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة لدى دولة الكويت، وكذلك الذين من لم يكملوا تلقي الجرعات المطلوبة، ويستثنى من ذلك الأطفال من هم دون سن الـ 16 عاما.

وتضمنت التعليمات أنه في حالة تلقي جرعتين ولم يمضي 9 أشهر على الجرعة الثانية فيسمح بالسفر دون تحليل فحص كورونا "pcr" إلى دولة الكويت، وفي حالة تلقي المسافر جرعتين ومر أكثر من 9 أشهر على الجرعة الثانية سيتم عمل فحص "pcr" عند الوصول للكويت، وفي حالة تلقي المسافر جرعة واحدة يجب تقديم فحص "pcr" بنتيجة سلبي قبل السفر إلى الكويت، على أن تكون الجرعة التعزيزية الثالثة إجبارية في حالة مر على الجرعة الثانية أكثر من 9 أشهر.

تطعيمات كورونا

أشارت الضوابط إلى أنه يتم إثبات التحصين عند القدوم إلى البلاد عن طريق تطبيق مناعة أو هويتي للمحصنين داخل الكويت، أما فيما يخص من تم تحصينه من خارج دولة الكويت فيتم إثبات التحصين عن طريق إبراز شهادة التطعيم المتضمنة: الاسم المطابق لجواز السفر، ونوع اللقاح الذي تم التطعيم به، وتاريخ أخذ الجرعات، واسم جهة التطعيم، ورمز QR قابل للقراءة إلكترونيا وفي حالة عدم وجود رمز QR يتم تحميل شهادة التطعيم من خلال رابط موقع وزارة الصحة للاعتماد.​