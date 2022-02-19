الاثنين المقبل.. وزيرا الثقافة والسياحة يشهدان تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

كتب- مصراوي:

تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وعددا من سفراء الدول العربية والأجنبية ختام فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، والتي تقام مساء الاثنين 21 فبراير من أمام معبد أبوسمبل احتفالا بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني ثم تنتقل إلى ساحة السوق بالمدينة وتستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

صرح بذلك الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مضيفا أن المهرجان الذي استمر على مدار 7 أيام متواصلة قدم فعالياته في 13 موقعا بقرى ومراكز محافظة أسوان وحضره ما يقرب من 15 ألف مشاهد من أبناء المحافظة وضيوف مصر من الأجانب.

وأشار عطوة إلى أن دورة هذا العام أقيمت بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة عادل عبده، وهيئة تنشيط السياحة برئاسة عمرو القاضي، وبإشراف من الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

وأكد عطوة على أن المهرجان هذا العام شهد مشاركة 18 فرقة من 7 دول عربية وأجنبية هي: "فلسطين، السودان، زيمبابوي، سيريلانكا، بنجلاديش، المكسيك، بولندا، اليونان"، ومن مصر فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة بـ "أسوان وسوهاج والمنيا وبورسعيد والعريش والشرقية والحرية بالإسكندرية ومطروح"، للفنون الشعبية، وفرقتي "توشكى، وشلاتين" التلقائيتين، بالإضافة إلى المشاركة الأولى لفرقتي رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية للفنون الشعبية التابعتين للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية .