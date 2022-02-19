الهضيبي يتقدم بطلب مناقشة عامة بـ "الشيوخ" بشأن التعليم الثانوي

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، اليوم السبت، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في شأن الأزمات التي تواجه منظومة التعليم الثانوي في مصر، وتسببها في ضرر بالغ على الطلبة وأولياء الأمور.

وقال الهضيبي، في طلبه، إن منظومة التعليم الثانوي في مصر تمر بعدة أزمات تؤدي إلى تردي الوضع وإحداث ضرر بالغ على الطلبة وأولياء الأمور وتصدير طلبة إلى الجامعات على درجة تأهيل علمي غير كافية، وهو ما يؤدي إلى خلل كبير في المنظومة التعليمية برمتها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن أبرز هذه الأزمات هو عدم ثبات آلية وضع امتحانات الثانوية، وعدم تأهيل الطلاب والمدرسين وتدريبهم جيدًا على ذلك، بالإضافة إلى أزمة التسريب التي تشهدها الامتحانات كل عام، دون قدرة الوزارة على حل الأزمة رغم توفير كل مطالبها في سبيل ذلك.

وانتقد الهضيبي حادثة تلاعب وتغيير في تقديرات الطلبة في نتائج التيرم الأول بالصفَّين الأول والثاني الثانوي، مشددًا على أن هذه كارثة تؤدي إلى فساد المنظومة التعليمية وأنه يجب فتح تحقيق في مثل هذه الحوادث والتعامل معها بحزم شديد.

واقترح عضو مجلس الشيوخ عقد جلسات حوار مجتمعي بحضور مختصين وخبراء في التعليم الثانوي؛ للاستقرار على منظومة داعمة لتطوير التعليم مع الاستعانة بالتجارب الناجحة دوليًّا.