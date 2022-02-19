طلب إحاطة بشأن مشكلات المدارس التجريبية: تعاني تدني مستوى التعليم

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مشكلات المدارس التجريبية خلال الفترة الأخيرة.



وقال حسين، في طلب الإحاطة، إنه رغم أهمية المدارس التجريبية للغات في تقديم خدمة تعليمية جيدة للطلاب على مدار السنوات الماضية؛ فإنها أصبحت تعاني خلال الفترة الأخيرة عدة مشكلات مثل النقص الكبير في عدد المعلمين والعمال وتدني مستوى التعليم بها وعدم الاهتمام بها من جانب الوزارة.

وأضاف عضو مجلس النواب: لا يخفي علينا أن ذلك النمط من التعليم في المدارس التجريبية ساعد الأسر المتوسطة في تقديم خدمة تعليمية مماثلة أو قريبة الشبه للخدمة التعليمية التي كانت تقدمها المدارس الخاصة للغات، والتي لا تستطيع تلك الأسر تحمل مصروفاتها.

وتابع أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب: الآن رغم ارتفاع مصروفات المدارس التجريبية لتصل إلى ٢٥٠٠ جنيه سنويًّا، لم يعد هناك أي مقابل لهذه المبالغ داخل المدارس التجريبية للغات، حيث لا توجد معامل مجهزة ولا أنشطة تعليمية ولا معلمون ولا عمال نظافة، وذلك في الوقت الذي تهتم فيه الوزارة بالمدارس التعليمية العربي التي لا تتعدى مصروفاتها ٣٠٠ جنيه.

وطالب حسين وزيرَ التربية والتعليم بتوضيح سبب الفارق في المصروفات الدراسية بين نوعَي المدارس العربي والتجريبي ما دام لا يوجد أي مميزات في المدارس التجريبية، وما المقابل الذي يحصل عليه طلاب المدارس التجريبية نظير ذلك الارتفاع في المصروفات مقارنة بالمدارس العربي.​