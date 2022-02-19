الإعلاميين: منع ظهور هاني حتحوت من الظهور على أي وسيلة إعلامية داخل مصر

كتب- مينا غالي:

أصدر طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، القرار رقم 5 لسنة 2022 بمنع ظهور هاني حتحوت على أي وسيلة إعلامية داخل مصر لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني وعدم تقنين أوضاعه مع النقابة.

وبحسب بيان صادر عن النقابة، اليوم السبت، رصد المرصد الإعلامي التابع للنقابة تجاوزات مهنية وخرقا لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وأهابت نقابة الإعلاميين بمجموعة قنوات "صدي البلد" التنبيه على كل من يمارس نشاطا إعلاميا بها في الشعب الخمس والمنصوص عليها بقانون نقابة الإعلاميين (تقديم برامج – إخراج – إعداد – تحرير – مراسلة) بسرعة التوجه إلى مقر نقابة الإعلاميين لتقنين أوضاعهم.