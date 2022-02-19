خالد منتصر يدافع عن إبراهيم عيسى: يكرهونه لأنه يحرض على التفكير

02:46 م السبت 19 فبراير 2022
خالد منتصر يدافع عن إبراهيم عيسى: يكرهونه لأنه يحرض على التفكير

إبراهيم عيسى

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال الطبيب خالد منتصر، إن ما يتعرض له إبراهيم عيسى من حملة تكفير واغتيال معنوي ممنهجة، وتحريض ليل نهار على إيقافه ونفيه، لأنه يفكر في التراث الإسلامي بطريقة مختلفة عنهم، ويقرأ بعين ناقدة تفرز الحقيقي من الزائف والضروري من المعوق.

كان الإعلامي إبراهيم عيس تعرض لموجة من الانتقادات بسبب تصريحاته خلال برنامجه على قناة القاهرة والناس والتي شكك خلالها في صدق وصحة رحلة معراج الرسول عليه الصلاة والسلام، مدعيا أنها وهمية.​

وأضاف منتصر عبر حسابه على فيسبوك: "هستيريا الهجوم على إبراهيم عيسى هي أقوى دليل على الهشاشة الفكرية لتيار الإسلام السياسي، ورعب المزاج السلفي المسيطر من فقدان أتباعه عندما تبدأ علامات الاستفهام في استفزاز كسالى العقول.

وأكد على أن ما يفعله إبراهيم في كتبه أو في برامجه من جهد لم تنجح في فعله مؤسسات وهيئات "خشية أو جبنا أو هروبا" لكنه تصدى للمعركة "عاري الصدر" من أي دروع لا يملك إلا قلمه وعقله.

واختتم خالد منتصر قائلا: لماذا يكرهونه؟ لأنه يفكر والأخطر يحرض على التفكير.​

إبراهيم عيسى خالد منتصر التراث الإسلامي قناة القاهرة والناس

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