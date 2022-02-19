تجدد الأمطار على القاهرة.. الأرصاد تعلن مسار السحب الممطرة خلال الساعات القادمة

01:55 م السبت 19 فبراير 2022
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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تجدد سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة والعاشر من رمضان على إثر زيادة نسبة الرطوبة المصاحبة للرياح الشمالية.

وتتعرض مصر اعتبارا من أمس الجمعة لظاهرة الأخدود العلوي، والمتوقع بحسب هيئة الأرصاد أن تستمر حتى مساء اليوم السبت والساعات الأولى من صباح الغد، وتؤدي إلى حالة من التقلبات الجوية.

وقالت الأرصاد، في بيان محدث للطقس، اليوم السبت، إنه مع تقدم الوقت تتحرك السحب شرقا لتشمل سيناء بأكملها وتستمر هذه الحالة الجوية لآخر اليوم.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية يستمر نشاط الرياح على كافة الأنحاء وخاصة على المناطق المتكون بها السحب الرعدية تكون مثيرة للأتربة نتيجة الرياح الهابطة.

كما تسود أجواء شديدة البرودة على معظم الانحاء، حيث تسجل درجات الحرارة الآن على القاهرة 13 درجة.

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