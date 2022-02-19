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الأمطار تضرب القاهرة.. والأرصاد تتوقع زيادة حدتها خلال الساعات القادمة

11:50 ص السبت 19 فبراير 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- زياد أحمد:

شهدت عدة مناطق بالقاهرة الكبرى قبل قليل سقوط أمطار تتراوح في شدتها من خفيفة إلى متوسطة، ورصدت عدسة مصراوي سقوط الأمطار على منطقة وسط القاهرة.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حدة الأمطار تتزايد على مناطق من القاهرة الكبرى وشرق البلاد؛ حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها بعض الخلايا الرعدية على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والدلتا ومدن القناة والسواحل الشرقية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانا على بعض المناطق.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة لتشمل مناطق متفرقة من سيناء مع تقدم الوقت.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم السبت سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من مدن القناة قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه اعتبارًا من الأحد 20 فبراير إلى الثلاثاء 22 فبراير سيكون هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية.

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