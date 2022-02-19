حدث ليلاً| شوقي: لن نحذف في المناهج الدراسية.. وروسيا تخطط لغزو أوكرانيا الأسبوع المقبل

كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

52 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 1983 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 397218 حتى اليوم.

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4 أشخاص.. ارتفاع عدد ضحايا "سيارة المحمودية" في البحيرة

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة أجرة "سرفيس" في مياه ترعة المحمودية، على طريق "المحمودية - دمنهور" بمحافظة البحيرة إلى 4 أشخاص.

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وزير المالية: ما أُنجز في مصر خلال 7 سنوات كان يحتاج 70 عامًا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإصلاح الذي يجري حاليًا في مصر يحتاج إلى الصبر، لأن ما حدث في ٧ سنوات كان يحتاج من ٥٠ إلى ٧٠ سنة لتنفيذه.

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بسام راضي: الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن قادمًا من العاصمة البلجيكية

قال السفير بسام راضي، المتدحث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عاد إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل والمشاركة في القمة الأوروبية الأفريقية.

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توفيق عكاشة يعرض طقم "شوك ومعالق" للبيع: قاعد بلاعمل.. وأمي باعت دهبها

أعلن الإعلامي توفيق عكاشة، نيته بيع أحد أطقم تناول الطعام القيّمة من خلال صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما تسبب في تفاعل عدد كبير من متابعيه على الصفحة باعتبار أنه اضطر لذلك لمواجهة الظرف الذي يمر به حاليًا.

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وزير المالية عن أهمية العاصمة الإدارية: نصرف مليارات لمواجهة الزحام.. وانظروا لشارع مراد

رد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على سؤال يطرحه العديد من المواطنين عن سبب بناء العاصمة الإدارية، وذلك خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، مساء الجمعة.

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طارق شوقي: لن نحذف في المناهج الدراسية.. وسنعطي الطلاب الجرعة المطلوبة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ غدًا السبت بانتظام دون أي حذف في المناهج كما يطالب بعض أولياء الأمور، متابعًا: "للأسف نطلب دائمًا الأكثر في كل حاجة، إلا في التعليم".

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بايدن: روسيا تخطط لغزو أوكرانيا الأسبوع المقبل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الجمعة، في البيت الأبيض إن روسيا تخطط لمهاجمة أوكرانيا في الأسبوع المقبل، وكذلك العاصمة كييف.

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جونسون يدعو الزعماء الغربيين لإظهار أن هناك ثمنا باهظا لغزو أوكرانيا

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الزعماء الغربيين إلى الاتحاد ضد فلاديمير بوتين وأن يظهروا للرئيس الروسي أنه سيدفع "ثمنا باهظا" إذا أرسل قواته إلى أوكرانيا.

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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكورونا

تجاوزت كوريا الجنوبية حاجز الـ100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال 24 ساعة، اليوم السبت لليوم الثاني على التوالي، وسط الانتشار السريع للمتحور "أوميكرون".

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رئيس "موديرنا": العالم اقترب من نهاية جائحة كورونا

قال رئيس شركة صناعة الأدوية "موديرنا"، ستيفان بانسل، إنه من المنطقي افتراض أن العالم قد اقترب من المراحل النهائية لجائحة كورونا.

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بايدن: فكرة أن أوكرانيا تستفز روسيا غير منطقية

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن فكرة أن أوكرانيا تستفز روسيا عن عمد ووصفها بأنها فكرة غير منطقية، وذلك بالنظر إلى الحشد الهائل للقوات الروسية على طول حدودها، في الوقت الذي يلقي فيه الجانبان باللائمة على بعضهما البعض في تصاعد التوترات.

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الرئيس الروسي يوقع مرسوما لاستدعاء الاحتياط للتدريب العسكري

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي باستدعاء المواطنين الروس للاحتياط من أجل التدريب العسكري في الجيش.

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