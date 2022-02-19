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"كورونا" في 24 ساعة| 52 حالة وفاة في مصر.. وهل يتحول "أوميكرون" إلى نزلة برد خفيفة؟

04:59 ص السبت 19 فبراير 2022
"كورونا" في 24 ساعة| 52 حالة وفاة في مصر.. وهل يتحول "أوميكرون" إلى نزلة برد خفيفة؟

إصابات كورونا

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 2053 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 52 حالة جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

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