"كورونا" في 24 ساعة| 52 حالة وفاة في مصر.. وهل يتحول "أوميكرون" إلى نزلة برد خفيفة؟

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 2053 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 52 حالة جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

52 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

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