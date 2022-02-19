أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الأسبوع المقبل

كتب– أسامة علي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من السبت 19 فبراير 2022 إلى الخميس 24 فبراير 2022، حيث يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

حالة الطقس السبت 19 فبراير 2022:

- أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من مدن القناة قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى، تمتد الى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه اعتبارًا من الأحد 20 فبراير إلى الثلاثاء 22 فبراير سيكون هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية.

الأحد 20 فبراير 2022:

- شبورة مائية في الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة

- نشاط رياح: على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس الاثنين 21 فبراير والثلاثاء 22 فبراير 2022:

- شبورة مائية: على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس الأربعاء 23 فبراير والخميس 24 فبراير 2022:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة،على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

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