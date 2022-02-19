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رئيس "سياحة النواب": مباحثات السيسي في بروكسل تعكس ثقل مصر السياسي ودورها المحوري

12:30 ص السبت 19 فبراير 2022
رئيس "سياحة النواب": مباحثات السيسي في بروكسل تعكس ثقل مصر السياسي ودورها المحوري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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(مصراوي):

أشادت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بجلسات المباحثات واللقاءات التي يجريها الرئيس السيسي مع عدد من قادة دول العالم، على هامش انعقاد القمة الأوروبية الأفريقية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأكدت في تصريحات لها اليوم، أن هذه المباحثات تعكس ثقل مصر السياسي ودورها الاستراتيجي والمحوري بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وسيكون لها مردود اقتصادي إيجابي وقوي للغاية على حجم ومستوى الشراكة بينها وبين كافة الشركاء الدوليين.

وأشارت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إلى أن القمة الأوروبية الأفريقية منصة مهمة للقادة والرؤساء الأفارقة لعرض كافة التحديات والأزمات التي تواجه القارة السمراء، والدفاع عن مصالحها، وعرض تطلعات شعوبها وحقهم في التنمية والنهوض.

عبد الفتاح السيسي بروكسل مجلس النواب البرلمان

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