أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أوكرانيا أسعار الذهب فيروس كورونا أخبار BBC أوميكرون

​​برلماني: كلمة السيسي في قمة بروكسل أبرزت دور مصر الريادي في المنطقة

01:30 ص السبت 19 فبراير 2022
​​برلماني: كلمة السيسي في قمة بروكسل أبرزت دور مصر الريادي في المنطقة

مجلس النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

ثمن النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بأسيوط وأمين قطاع الأعمال، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة البلجيكية بروكسل والمشاركة في القمة المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.

كما ثمن الكحيلي في بيان له اليوم الجمعة، الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي، مؤكدًا أنها شاملة لعدد من القضايا الدولية، وأبرزت الدور المصري المحوري بالمنطقة بما يحقق التوازن تجاه مختلف القضايا الإقليمية وتأكيدًا لأهمية تطوير وتعميق الشراكة التقليدية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن قمة بروكسل تعكس أهمية دور مصر الريادي في القارة السمراء والعالم، كما تعكس التقدير الإفريقي والأوروبي لما تقوم به مصر من مجهودات لتدعيم العمل المشترك، فضلًا عن أن مصر لديها قيادة سياسية تعرف جيدًا الأزمات والتحديات التي تواجهها القارة الأفريقية.

مجلس النواب البرلمان مجلس الشيوخ حزب مستقبل وطن أسيوط

الخبر التالى:

رئيس "سياحة النواب": مباحثات السيسي في بروكسل تعكس ثقل مصر السياسي ودورها المحوري

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2071

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

1981

متعافون اليوم

463370

إجمالي الإصابات

23580

إجمالي الوفيات

395235

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا