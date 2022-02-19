​​برلماني: كلمة السيسي في قمة بروكسل أبرزت دور مصر الريادي في المنطقة

(مصراوي):

ثمن النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بأسيوط وأمين قطاع الأعمال، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة البلجيكية بروكسل والمشاركة في القمة المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.

كما ثمن الكحيلي في بيان له اليوم الجمعة، الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي، مؤكدًا أنها شاملة لعدد من القضايا الدولية، وأبرزت الدور المصري المحوري بالمنطقة بما يحقق التوازن تجاه مختلف القضايا الإقليمية وتأكيدًا لأهمية تطوير وتعميق الشراكة التقليدية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن قمة بروكسل تعكس أهمية دور مصر الريادي في القارة السمراء والعالم، كما تعكس التقدير الإفريقي والأوروبي لما تقوم به مصر من مجهودات لتدعيم العمل المشترك، فضلًا عن أن مصر لديها قيادة سياسية تعرف جيدًا الأزمات والتحديات التي تواجهها القارة الأفريقية.

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