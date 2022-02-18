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الأرصاد: عاصفة ترابية تجتاح أسوان.. و5 إرشادات يجب اتباعها

10:58 م الجمعة 18 فبراير 2022
الأرصاد: عاصفة ترابية تجتاح أسوان.. و5 إرشادات يجب اتباعها

أرشيفية

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(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن محافظة أسوان تتعرض الآن لعاصفة ترابية، ما أدى لتراجع مستوى الرؤية الأفقية فيها إلى 1000 متر فقط، بينما وصلت درجة الحرارة هناك إلى 17 درجة مئوية.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن هناك 5 إرشادات مهمة يجب اتباعها في حالة العواصف الترابية كالتالي:

1- السير بعيدًا عن المنازل أو لوحات الإعلانات أو أعمدة الإنارة.

2- مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر من المفضل أن لا يخرجوا من منازلهم.

3- إغلاق النوافذ والشبابيك بإحكام.

4- تغطية فتحات التكييف حتى لا تتسبب في دخول الأتربة لداخل البيوت.

5- القيادة على الطرق بحذر.

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