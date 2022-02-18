بسام راضي: الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن قادمًا من العاصمة البلجيكية

(مصراوي):

قال السفير بسام راضي، المتدحث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عاد إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل والمشاركة في القمة الأوروبية الأفريقية.

وكان السيسي التقى اليوم مع روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، على هامش زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس هنأ السيدة "ميتسولا" على توليها منصبها الجديد، مؤكداً حرص مصر على تعزيز التعاون البرلماني مع الجانب الأوروبي، في ضوء أهمية العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين، أخذاً في الاعتبار تشابك المصالح وتصاعد التحديات المشتركة، خاصةً ظاهرة الإرهاب وخطاب الكراهية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.