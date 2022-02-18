​رئيس "زراعة البرلمان": ندرس مع الحكومة تحرير سعر الأسمدة

كتب- نشأت علي:

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، إن هناك تنسيق برلماني مع الحكومة، لإعداد دراسات بشأن تحرير سعر الأسمدة، ودراسة الوقت المناسب لتطبيقه بعدما يحدث توازن في الأسعار عالميًا.

جاء ذلك خلال زيارته على رأس وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب الذي يزور محافظة أسوان، لمصنع كيما للأسمدة، للوقوف على أوضاع وخطط التطوير بالمصنع، بحضور الدكتور عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ونواب محافظة أسوان.

وأضاف الحصري، أن أي سلعة لها سعرين في السوق، يحدث فيها مشكلات، وبالتالي من الأفضل تحرير سعر الأسمدة، مع توفير الدعم للفلاح في صورة أشكال أخرى.

وأكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن جهود الرئيس السيسي ضخمة جدًا في كل القطاعات، ومنها قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أزمة الأسمدة التي وجّه الرئيس بحلها.

وتابع: "تبنت لجنة الزراعة الأزمة وعند مناقشتها للتوصل إلى حلول لها بالتنسيق مع الحكومة"، مضيفًا: "وجدنا أن في مصر صعب يكون لدينا أزمة اسمدة، نظرًا لأن انتاجنا أكبر من احتياجاتنا".

وتابع: "بعد تواصل البرلمان مع مجلس الوزراء في ظل توجيهات الرئيس السيسي، توصلنا إلى القرارات التي أعلنها مجلس الوزراء، التي من بينها التزام الشركات بتوريد نسبة الـ55% لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى ضخ نسبة 10% في السوق المحلية لتوفير الأسمدة للمساحات الزراعية الأكبر من 25 فدانًا".