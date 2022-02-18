رئيس المصرية لجراحة المناظير: الروبوت الجراحي يحقق نتائج إيجابية في جامعة عين شمس

(مصراوي):

في تطور جديد وغير مسبوق بدأت مستشفيات جامعة عين شمس استخدام الروبوت الجراحي فيما انعكس إيجابيا على نتائج العمليات الجراحية في تخصصات الجراحة والمسالك البولية، وأمراض النساء، بالإضافة العمليات التي تتطلب دقة في تشريح الأنسجة في التجويفات البعيدة داخل البطن مثل عمليات المستقيم، والمريء، والبروستاتا، والرحم، والغدة الكظرية، وبعض أنواع الفتق، حيث تم تخصيص جلسة خاصة بالمؤتمر الدولي الثامن عشر للجمعية المصرية لجراحة المناظير الذي تشهد وقائعه مصر حاليًا بمشاركة المؤتمر الشتوي السادس عشر لجمعية البحر المتوسط والشرق الأوسط لجراحة المناظير.

فيما استضاف المؤتمر اليوم محاضراته الثقافية لهذا العام الدكتور مصطفى وزيري رئيس هيئة الآثار ليتحدث عن الاكتشافات الأثرية الحديثة وربطها بالمجال الطبي، أعلن ذلك الدكتور فهيم بسيوني أستاذ الجراحة ورئيس الجمعية المصرية لجراحة المناظير ورئيس المؤتمر.

وأوضح الدكتور بسيوني أن ظروف جائحة كوفيد 19 جعلت جلسات المؤتمر هذا العام خليط بين الحضور الفعلي والتفاعلي عن طريق الفيديو كونفراس خاصة للمتحدثين الأجانب الذين لم يحضروا إلى القاهرة بسبب تلك الظروف، مشيرًا إلى أن العديد من المتحدثين المصريين من مختلف الجامعات والهيئات والقوات المسلحة، فيما يستضيف المؤتمر 52 متحدث من مختلف دول العالم من بينهم رئيس شرف المؤتمر هذا العام الدكتور أدريان بارك (الولايات المتحدة)، وجان لويجي ميلوتي (إيطاليا)، جورج ريس (بريطانيا)، نادر فرنسيس (بريطانيا)، جان كوكليتا (سويسرا)، كافيت أفشي (تركيا)، لونج جياو (بريطانيا)، أندرو جامبس (الولايات المتحدة)، وهايني فان دي فالت (جنوب أفريقيا).

بالإضافة إلى متحدثين من دول أخرى مثل اورجواي، جورجيا، الهند، ألمانيا، فرنسا، والبرتغال، كذلك الأشقاء من مختلف الدول العربية مثل السعودية، الكويت، فلسطين، الأردن، اليمن، الامارات العربية، قطر، ليبيا، تونس، الجزائر.

وأشار الدكتور حسن شاكر أستاذ الجراحة كلية طب عين شمس وأمين عام الجمعية وسكرتير المؤتمر، أن هذا العام يلقي الضوء على المستجدات في جراحات المناظير المختلفة مثل جراحات الجهاز الهضمي والقولون والمستقيم، وجراحات الجهاز المراري والبنكرياس، وجراحات الفتق بأنواعه، وبالطبع التطورات في جراحات السمنة. كما يبرز قيمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في تخصص الجراحة خاصة جراحة المناظير.

وأضاف أن المؤتمر سيركز على حلقات نقاشية عن علاقة الجائحة بالعمليات الجراحية وتأثيرها على المرضى والعاملين في المجال الطبي، لافتًا إلى أن جائحة كوفيد 19 أثرت على مختلف نواحي الحياة، وعلى ممارسة تخصص الجراحة.

​