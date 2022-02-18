الأرصاد: هذه المناطق على موعد مع الأمطار بعد قليل

(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن المدن المطلة على خليج السويس على موعد مع الأمطار خلال وقت قليل من مساء اليوم الجمعة.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن السحب تتحرك في اتجاه الشرق مع حركة المنخفض لتؤثر على مناطق كثيرة من شرق البلاد ( السويس وأبو زنيمة ورأس غارب حتى شبه جزيرة سيناء).

وأوضحت الهية أن السحب الرعدية تمتد شمالًا مع الوقت لتصل إلى السواحل الشرقية.

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