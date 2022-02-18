4 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لدعم وتنفيذ أنشطة مشروع "قوى عاملة مصر"

الأرصاد: هذه المناطق على موعد مع الأمطار بعد قليل

كتب- أسامة علي:

شهد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم؛ لدعم وتنفيذ أنشطة مشروع "قوى عاملة مصر"، بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومشروع قوى عاملة مصر، والممول من ‎الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)؛ لإنشاء أول منصة لمجالس المهارات القطاعية فى مصر.

حضر توقيع مذكرة التفاهم ليزلي ريد، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) فى مصر، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، وجوزيف غانم، مدير مشروع قوى عاملة مصر، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق توفيق، وكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومقرر مجموعة عمل بيئة الأعمال بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.