الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار وبروق على 3 محافظات

الأرصاد: هذه المناطق على موعد مع الأمطار بعد قليل

(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار والبروق الآن تؤثر على محافظات شمال الصعيد (المنيا وبني سويف والفيوم) وقد تصل إلى محافظة أسيوط.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن مناطق ومحافظات مصر الوسطى تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكون السحب يصاحبها سقوط الأمطار ومع التقدم في الوقت تمتد إلى شرق البلاد.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه من المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة مع تقدم الوقت.

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