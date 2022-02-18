أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أوكرانيا أسعار الذهب فيروس كورونا أخبار BBC أوميكرون

الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار وبروق على 3 محافظات

08:59 م الجمعة 18 فبراير 2022
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار والبروق الآن تؤثر على محافظات شمال الصعيد (المنيا وبني سويف والفيوم) وقد تصل إلى محافظة أسيوط.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن مناطق ومحافظات مصر الوسطى تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكون السحب يصاحبها سقوط الأمطار ومع التقدم في الوقت تمتد إلى شرق البلاد.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه من المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة مع تقدم الوقت.

اقرأ أيضًا..

- الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة في طريقها إلى القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت

الطقس درجة الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الرياح

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2071

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

1981

متعافون اليوم

463370

إجمالي الإصابات

23580

إجمالي الوفيات

395235

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا