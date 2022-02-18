الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة في طريقها إلى القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرار لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها بعض الخلايا الرعدية على شمال الصعيد في محافظات أسيوط -المنيا- بني سويف -الفيوم، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه من المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة مع تقدم الوقت.

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