الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة في طريقها إلى القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت
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(مصراوي):
قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرار لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها بعض الخلايا الرعدية على شمال الصعيد في محافظات أسيوط -المنيا- بني سويف -الفيوم، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.
وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه من المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة مع تقدم الوقت.
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