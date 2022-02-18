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توفيق عكاشة يعرض طقم "شوك ومعالق" للبيع: قاعد بلاعمل.. وأمي باعت دهبها

07:36 م الجمعة 18 فبراير 2022
توفيق عكاشة يعرض طقم "شوك ومعالق" للبيع: قاعد بلاعمل.. وأمي باعت دهبها

توفيق عكاشة

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كتب- مينا غالي:

أعلن الإعلامي توفيق عكاشة، نيته بيع أحد أطقم تناول الطعام القيّمة من خلال صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما تسبب في تفاعل عدد كبير من متابعيه على الصفحة باعتبار أنه اضطر لذلك لمواجهة الظرف الذي يمر به حاليًا.

وجاء منشور عكاشة كالتالي: "للبيع طقم معلقة وشوكة وسكينة كامل ألباكا ألماني استنلس ستيل طلاء فضة كلاسيك قديم ولم يستعمل نهائي، السعر 20 ألف جنيه للجدية فقط على الخاص ونقبل التفاوض".

وجاء بتعليقات المتابعين: "لاحول ولا قوة إلا بالله ربنا يفك كربك وضيقتك يا دكتور توفيق".. و"لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فك الله كربك وكربنا".. و"انت رجل محترم. خســـرنـــاك. يا بـــاشا".. و"الله يسترك ويفكها على حضرتك وعلينا ويرزقك من حيث لا تحتسب ويفتح لك ولنا أبواب الرزق الحلال.. و"ربنا يفك ضيقه كل محتاج آمين يارب العالمين تحياتي ليك يا دكتور".

ورد عكاشة على التعليقات قائلًا: "عرض البيع بدون هزار، وفيه زميلة طلبت شرائه بالفعل".. "يا فندم أنا صرفت من أجل مصر من 2011 إلى 2013 أكثر من 36 مليون جنيه من حر مالي ثم تم وضع مالي بعد ذلك تحت التحفظ ودي قصة أنا لا أرغب في الحديث فيها.

وأضاف عكاشة في رده على تعليقه على التعليقات: "الآن قاعد في البيت بلا عمل وعارض كمان فرسة عربية للبيع والعملية نايمة خالص وبنصف سعرها.. وأزيدك من الشعر بيت والدتي عارضة أرض مساحتها 5 أفدنة للبيع منذ 7 أشهر ولم يأت مشتري الناس تيجي تتفرج وتمشي، وسعرهم أقل من أي سعر في المنطقة، وكمان مزروعين مانجو أكمل حضرتك أن أمي باعت دهب من دهبها علشان تستطيع العيش".

منشور عكاشة

توفيق عكاشة طقم الباكا الماني الفراعين حياة الدرديري

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