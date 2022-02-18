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الأعلى للإعلام ينعى الكاتب الصحفي جلال دويدار

07:00 م الجمعة 18 فبراير 2022
الأعلى للإعلام ينعى الكاتب الصحفي جلال دويدار

الكاتب الصحفي كرم جبر

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كتب- مينا غالي:

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي الكبير جلال دويدار، رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر 86 عامًا.

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرة الصحفية، والزملاء بجريدة الأخبار ومؤسسة أخبار اليوم، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال المجلس إن الفقيد كان مثالا يحتذى به في العمل والاجتهاد، وصاحب أياد بيضاء وعلامة بارزة في تحمل المسئولية، على مدار مسيرته المهنية.

وأضاف أن الراحل كان صاحب سيرة ومسيرة مهنية حافلة وتتلمذ على يده أجيال من الصحفيين.

الأعلى للإعلام كرم جبر جلال دويدار

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