"زراعة البرلمان" تطالب بدراسة تغطية مصرف السيل في أسوان



كتب- نشأت علي:

تفقد وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الذي يزور محافظة أسوان حاليًا، برئاسة النائب هشام الحصري، مصرف السيل، للوقوف على مطالبات الأهالي بتغطيته.

وطالب رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بإعداد دراسة بمراحل تغطية المصرف والتي تبلغ ثلاث مراحل للوقوف على آلية توفير الاعتمادات المالية، من خلال التنسيق بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال.

وقال السيد شلبي، رئيس مصلحة الري، إن الوزارة ليس لديها مانع من التغطية، ولكن المرحلة الأولى المستهدفة تبلغ تكلفتها حوالي 300 مليون جنيه في حين أن ميزانية الوزارة بالكامل موجه لأعمال التبطين والتأهيل للترع لوصول المياه لنهايات القنوات المائية، ومن ثم في حال توفير الاعتمادات من قبل التنمية المحلية لا مانع لدى الوزارة أن تتولى عملية الإشراف على التنفيذ، أو توفير التكلفة وتتولى وزارة الري التنفيذ بالكامل.