"الزراعة" تشارك في ملتقى المياه المصري الأوروبي في الإسماعيلية

كتب- أحمد مسعد:

شارك وفد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في ملتقى المياه المصري الأوروبي، والذي نظمته بعثة الاتحاد الأوروبي

بجمهورية مصر العربية، في الإسماعيلية، يومي 14 و15 فبراير الجاري، بحضور ممثلو وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والتعاون الدولي، والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية المحلية، والمالية، فضلًا عن اتحاد الصناعات المصرية.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إنه تم خلال الملتقى استعراض جهود وزارة الزراعة في مجال ترشيد استخدامات المياه في الري، ومنظومة الري الحديث، والري المطور في الأراضي القديمة والجديدة، فضلًا عن جهودها في توعية المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية للتحول لنظم الري الحديث، والفوائد التي تعود على المزارعين نتيجة هذا التحول، فضلًا عن دور الوزارة في نشر مجموعة من الممارسات الزراعية الحديثة التي تساهم في هذا المجال، مثل تسوية الأرض بالليزر، والزراعة على مصاطب، وزراعة الأصناف من المحاصيل مبكرة النضج وقصيرة العمر وغير الشرهة للمياه، وذات الإنتاجية العالية، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه.

​