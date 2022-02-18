الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس

كتب – أسامة علي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن موعد تحسن حالة الطقس.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بحالة من حالات عدم الاستقرار على غرب البلاد حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، بدءا من الجمعة ولمدة يومين.

وقالت غانم لمصراوي، إن موجة الطقس السئ مستمرة حتى الساعات الأولى من صباح الأحد، على أن يبدأ التحسن مع بداية فترة الظهيرة ودخول ساعات المساء يوم الأحد المقبل، مؤكدة أن تبدأ حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية.

من جانبها، قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غدا السبت، بارد على أغلب الأنحاء، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، خلال فترات النهار، شديدة البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مع تساقط الثلوج على كاترين.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه تشهد البلاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على وسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد، أن هناك نشاط رياح، وتكون الأمواج معتدلة إلى مضطربة على البحرين الأحمر والمتوسط وتصل (2 : 2.5 متر) .