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الوطنية للصحافة تنعى جلال دويدار رئيس تحرير الأخبار الأسبق

04:58 م الجمعة 18 فبراير 2022
الوطنية للصحافة تنعى جلال دويدار رئيس تحرير الأخبار الأسبق

عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

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كتب - مينا غالي:

نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، وأعضاء الهيئة، الكاتب الصحفي الكبير جلال دويدار، رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق، الأمين العام الأسبق بالمجلس الأعلى للصحافة، الذى وافته المنيه صباح اليوم.

وتقدمت الهيئة الوطنية للصحافة بخالص العزاء والمواساه لأسرة الكاتب الصحفي ولأسرة أخبار اليوم والأسرة الصحفية المصرية، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته وواسع مغفرته، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

عبد الصادق الشوربجي جلال دويدار الوطنية للصحافة

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