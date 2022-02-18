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تصل للسيول.. الأرصاد تعلن المناطق المهددة بسقوط أمطار غدا

03:23 م الجمعة 18 فبراير 2022
تصل للسيول.. الأرصاد تعلن المناطق المهددة بسقوط أمطار غدا

أمطار

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كتب – أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غدا السبت، بارد على أغلب الأنحاء، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، خلال فترات النهار، شديدة البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مع تساقط الثلوج على كاترين.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على وسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد، أن هناك نشاط رياح، وتكون الأمواج معتدلة إلى مضطربة على البحرين الأحمر والمتوسط وتصل (2 : 2.5 متر) .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت:

القاهرة: العظمى 16 – الصغرى 10

الإسكندرية: العظمى 16 – الصغرى 10

بورسعيد: العظمى 15 – الصغرى 10

كاترين: العظمى 14 – الصغرى صفر

سوهاج: العظمى 19 – الصغرى 08

أسوان: العظمى 21 – الصغرى 10

حلايب: العظمى 22 – الصغرى 12

أمطار الطقس جنوب سيناء جبال البحر الأحمر الأرصاد الجوية

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