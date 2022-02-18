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من زي النساء.. عبدالله رشدي: ارتداء الرجال لـ"الحظاظة والسلاسل والأساور" لا يجوز شرعا

03:01 م الجمعة 18 فبراير 2022
من زي النساء.. عبدالله رشدي: ارتداء الرجال لـ"الحظاظة والسلاسل والأساور" لا يجوز شرعا

عبدالله رشدي الباحث بوزارة الأوقاف

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كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ عبدالله رشدي الباحث بوزارة الأوقاف، إن ‏الحظَّاظَةُ أو الأنسيال أو الأساور أو السلاسل هي من زيِّ النساء، لا يجوز للرجل ارتداؤها.

وأضاف في منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، الجمعة، أنه لا يجوز للرجل ارتداءُ شيءٍ مما تتزين به النساء، ولا عبرة بانتشارِ ارتداء بعض الرجال لهذه الأشياء، مشيرا إلى أن انتشارُ المعصيةِ لا يُبيحُها.

وكان الشيخ عبدالله رشدي يشغل منصب إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، وتمت إحالته للتحقيق ونقله إلى مسجد علي بن أبي طالب بالقاهرة بقرار من وزارة الأوقاف، بعد مخالفته تعليمات الوزارة، قبل أن تحيله مؤخرا إلى باحث دعوة، وتمنعه من صعود المنابر.

عبد الله رشدي التشبه بالنساء زي النساء الحظاظة

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