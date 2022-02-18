اتخذ هذه الإجراءات عند استضافة أحد.. الصحة توجه نصائح لحماية المنازل من كورونا

كتب – أسامة علي:

قدمت وزارة الصحة والسكان، نصائح للمواطنين، لجعل المنزل آمن وخالي من فيروس كورونا ومتحوراته.

وجاءت النصائح على النحو التالي:

- عند استضافة أحد الأشخاص بالمنزل، اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية (غسـل الأيدي - تطهير الأسطح - ارتداء الكمامة)، إضافـة إلى التباعد الاجتماعي.

- إذا كان يعاني أي فرد بالأسرة من أعراض تنفسية وارتفاع في درجة الحرارة، يجب اخذ الاحتياط أثناء الاختلاط به، والاتصال على الخط الساخن 105 .

- التأكد من تطهير الأسطح بالمطهرات بصفة دورية.

غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار.