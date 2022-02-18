أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أوكرانيا أسعار الذهب فيروس كورونا أخبار BBC أوميكرون

اتخذ هذه الإجراءات عند استضافة أحد.. الصحة توجه نصائح لحماية المنازل من كورونا

02:46 م الجمعة 18 فبراير 2022
اتخذ هذه الإجراءات عند استضافة أحد.. الصحة توجه نصائح لحماية المنازل من كورونا

نصائح لحماية المنازل من كورونا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب – أسامة علي:

قدمت وزارة الصحة والسكان، نصائح للمواطنين، لجعل المنزل آمن وخالي من فيروس كورونا ومتحوراته.

وجاءت النصائح على النحو التالي:

- عند استضافة أحد الأشخاص بالمنزل، اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية (غسـل الأيدي - تطهير الأسطح - ارتداء الكمامة)، إضافـة إلى التباعد الاجتماعي.

- إذا كان يعاني أي فرد بالأسرة من أعراض تنفسية وارتفاع في درجة الحرارة، يجب اخذ الاحتياط أثناء الاختلاط به، والاتصال على الخط الساخن 105 .

- التأكد من تطهير الأسطح بالمطهرات بصفة دورية.

غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار.

22

نصائح الصحة الوقاية الطبية تطهير المنازل استضافة شخص فيروس كورونا تطهير الأسطح

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2071

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

1981

متعافون اليوم

463370

إجمالي الإصابات

23580

إجمالي الوفيات

395235

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -مباشر دوري الأبطال.. الهلال 0-0 الأهلي.. محاولات سودانية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا