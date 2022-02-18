التنبؤ بالفيضان يحذر: أمطار تصل لغزيرة على هذه المحافظات.. غدا

كتب – أسامة علي:

كشف مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، توقعات حالة الأمطار على المحافظات خلال الـ3 أيام المقبلة.

وجاءت أماكن سقوط الأمطار المتوقعة على المحافظات على النحو التالي:

الجمعة 18 فبراير:

تتعرض مناطق من مطروح والوادى الجديد وجنوب الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد وأجزاء من سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 5 مم.

السبت 19 فبراير:

تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية لسقوط أمطار قد تكون غزيرة تصل إلى 20 مم، بينما تتعرض مناطق من شمال سيناء وشمال الصعيد لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 5 إلى 15 مم، وتتعرض مناطق من الوجه البحرى والقاهرة وجنوب سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 5 مم.

الأحد 20 فبراير:

قد تتعرض مناطق من أقصى السواحل الشمالية الشرقية لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 2 مم.

وناشد مركز التبنؤ بالفيضان، بضرورة توخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة على شمال سيناء.