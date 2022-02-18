وفاة الكاتب الصحفي جلال دويدار رئيس تحرير الأخبار الأسبق



كتب - أسامة عبدالكريم:

توفى منذ قليل الكاتب الصحفي جلال دويدار رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق، عن عمر يناهز 86 عاما .

وقال خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، وكيل نقابة الصحفيين عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، الجمعة:"فقدت أسرة تحرير الأخبار أستاذنا الأكبر جلال دويدار رئيس التحرير الأسبق، الرجل الذى علمنا كل ما نعرف ومنحنا الفرصة وفتح لنا الأبواب وكان خير سند ومعين، اللهم تغمده بواسع رحمتك والهمنا وتلاميذه وأسرته الصبر".