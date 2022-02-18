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بعد حديث ابراهيم عيسى.. شومان: نساء الصعيد لا يرتدين المايوه ولا يستطعن نطق إسمه

12:15 م الجمعة 18 فبراير 2022
بعد حديث ابراهيم عيسى.. شومان: نساء الصعيد لا يرتدين المايوه ولا يستطعن نطق إسمه

الدكتور عباس شومان

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قال الدكتور عباس شومان المشرف على الفتوى بالأزهر الشريف، إن ما صرح به أحد المثيرين للجدل، والذي كلما فقد رونقه اخترع قضية وروج لها، بأن نساء الصعيد كن يرتدين المايوه، وأنه متأكد من ذلك، أقول له":كذبت وافتريت، نساء الصعيد هن أمهاتنا وجداتنا، نفخر بهن وباحتشامهن".

وتابع شومان في تصريح له على صفحته الشخصية بـ "فيسبوك"، الجمعة:"لم نر واحدة منهن ترتدي ما ذكرت ولا تستطيع نطق اسمه، وإنما يعرفن الثوب والشال والطرحة"، مضيفا:"ما ذكرته كذب وافتراء لا نقبله على أمهاتنا وجداتنا، ولتبحث لك عن كذبة تسوق بها لنفسك بعيدا عن سيداتك، ولا أظن أنك ستنجح في خداع الناس مرة أخرى بعد انفضوا من حولك".

كان الإعلامي إبراهيم عيسى: قال في برنامجه حديث القاهرة :«لو انت حضرتك من مواليد الستينيات ومن مواليد من عام 70 لحد 75، فأنا أؤكد لك أن فيه صورة لجدتك بمايوه وصورة لوالدتك بالمايوه، إذا كنت فين بقى في المنيا في الصعيد في سوهاج في أسيوط في بلطيم».

وأضاف «عيسى»: «وأحب أقولك إنها لا كانت عاصية ولا كافرة ولا متبرجة، وكل المصطلحات اللي غرسوها في ذهنك لحد دلوقتي عن المرأة اللي من ضمنها أمك وأختك».

ابراهيم عيسى نساء الصعيد المايوه عباس شومان

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