وزير الأوقاف خطيبا.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد العباسي ببورسعيد - بث مباشر

كتب - محمود مصطفى:

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة من مسجد العباسي​ بمحافظة بورسعيد، ويشهد افتتاح المسابقة الدولية للقرآن الكريم.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، أن ذلك يأتي ضمن عنايتها واهتمامها بخدمة كتاب الله (عز وجل)، وإكرام حفظته ودعم كل الجهود المخلصة في ذلك.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة،17 رجب 1443هـ الموافق 18 فبراير 2022م تحت عنوان : "الإسراء والمعراج وآيات الله الكبرى".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأعربت عن ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي: