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الحكومة تصدر بيانًا بشأن أنباء خصخصة المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل

11:32 ص الجمعة 18 فبراير 2022
الحكومة تصدر بيانًا بشأن أنباء خصخصة المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

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كتب - أحمد مسعد:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تزامناً مع إنشاء الشركة القابضة "رعاية مصر" لتحقيق أرباح اقتصادية، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مُشددةً على أن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي يهدف لتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، ويضمن تقليل الإنفاق الشخصي على الرعاية الطبية، وتتحمل فيه الدولة تكلفة علاج غير القادرين، مُوضحةً أن الهدف من إنشاء الشركة القابضة "رعاية مصر" التابعة لهيئة الرعاية الصحية، هو العمل في مجالات الرعاية الصحية أهمها "إدارة المستشفيات – إدارة الكيانات الصحية – إنشاء المستشفيات وصيانتها – التحول الرقمي والحلول التكنولوجية في الصحة – حاضنات الأفكار التكنولوجية الصحية، كما تهدف أيضاً إلى دعم نجاح وخطط الهيئة في تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية والوصول إلى مؤشرات جيدة، وتعمل بشكل تكاملي مع هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل والجهات المعنية بالشأن الصحي في مصر، وليس لها علاقة بمتلقي الخدمة.

وفي سياق متصل، تغطي منظومة التأمين الصحي الشامل خدمات طبية وفقًا لأحدث التقنيات الطبية المُقدمة بمصر، وتشمل هذه الخدمات كل الأمراض من بينها، التدخل الجراحي، والتحاليل، والأشعة، وعلاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية والمعينات البصرية والسمعية، وعلاج الأسنان، والأغذية العلاجية والتكاملية، وغيرها.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منظومة التأمين الصحي الشامل المواقع الإلكترونية صفحات التواصل الاجتماعي وزارة الصحة والسكان الخدمات الطبية

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