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السيسي يعرب عن تقديره لاختيار مصر ضمن الدول التي ستحصل على تكنولوجيا صناعة اللقاحات

11:26 ص الجمعة 18 فبراير 2022
السيسي يعرب عن تقديره لاختيار مصر ضمن الدول التي ستحصل على تكنولوجيا صناعة اللقاحات

السيسي

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كتب - أسامة عبدالكريم:

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديره لاختيار مصر ضمن دول أفريقيا للحصول على تكنولوجيا صناعة اللقاحات، مؤكدا أن مصر استثمرت في تكنولوجيا تصنيع اللقاحات ودعم الدول الأفريقية لتوفيرها لمواطنيها.

وقال خلال كلمته في الدورة السادسة لقمة الاتحادين الإفريقي - الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية "بروكسل"، الجمعة، أن مصر استثمرت في تكنولوجيا تصنيع اللقاحات ودعم الدول الإفريقية لتوفيرها لمواطنيها.

وأشار إلى أن مصر تسعى إلى توفير التكنولوجيا المطلوبة لتصنيع اللقاحات في إفريقيا، وتمكين دولنا من تجاوز الأزمات الصحية​

السيسي صناعة اللقاحات مصر قمة الاتحادين الإفريقي - الأوروبي الأزمات الصحية

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