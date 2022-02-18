السيسي: مصر تسعى لتوفير التكنولوجيا المطلوبة لتصنيع اللقاحات في إفريقيا

كتب - أسامة عبد الكريم:

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تقديره لاختيار مصر للحصول على التكنولوجيا الطبية لإنتاج اللقاحات في إفريقيا.

وأضاف خلال كلمته في الدورة السادسة لقمة الاتحادين الإفريقي - الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية "بروكسل"، الجمعة، أن مصر استثمرت في تكنولوجيا تصنيع اللقاحات ودعم الدول الإفريقية لتوفيرها لمواطنيها.

وأشار إلى أن مصر تسعى إلى توفير التكنولوجيا المطلوبة لتصنيع اللقاحات في إفريقيا، وتمكين دولنا من تجاوز الأزمات الصحية​