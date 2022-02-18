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السيسي: نعمل على شراكة شاملة مع المجتمع الدولي في الرعاية الصحية

11:13 ص الجمعة 18 فبراير 2022
السيسي: نعمل على شراكة شاملة مع المجتمع الدولي في الرعاية الصحية

الرئيس السيسي

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كتب - أسامة عبد الكريم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تعمل على إرساء شراكة شاملة مع المجتمع الدولي في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف خلال كلمته في الدورة السادسة لقمة الاتحادين الإفريقي - الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية "بروكسل"، الجمعة، أن جائحة كورونا فاجأت العالم كله، والتحرك لها كان سريعا وإن كان أخذ بعض الوقت.

وتابع الرئيس السيسي:"في إفريقيا نقول أن نصل أحيانا متأخرين، خير من ألا نصل".​

السيسي قمة الاتحادين الإفريقي - الأوروبي بروكسل

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  • بث مباشر - السيسي يشارك في الدورة السادسة لقمة الاتحادين الإفريقي والأوروبي ببروكسل

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