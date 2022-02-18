السيسي: نعمل على شراكة شاملة مع المجتمع الدولي في الرعاية الصحية

كتب - أسامة عبد الكريم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تعمل على إرساء شراكة شاملة مع المجتمع الدولي في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف خلال كلمته في الدورة السادسة لقمة الاتحادين الإفريقي - الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية "بروكسل"، الجمعة، أن جائحة كورونا فاجأت العالم كله، والتحرك لها كان سريعا وإن كان أخذ بعض الوقت.

وتابع الرئيس السيسي:"في إفريقيا نقول أن نصل أحيانا متأخرين، خير من ألا نصل".​