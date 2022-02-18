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بث مباشر - السيسي يشارك في الدورة السادسة لقمة الاتحادين الإفريقي والأوروبي ببروكسل

10:44 ص الجمعة 18 فبراير 2022
بث مباشر - السيسي يشارك في الدورة السادسة لقمة الاتحادين الإفريقي والأوروبي ببروكسل

الرئيس السيسي

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كتب - أسامة علي:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل، إلى مقر انعقاد القمة الأوروبية الإفريقية، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وشهد مقر انعقاد القمة توافد القادة المشاركين فى اليوم الثانى.

وتنعقد القمة الإفريقية - الأوروبية في دورتها الحالية، تحت عنوان "إفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى 2030"، حيث يجتمع قادة وكبار مسئولي حكومات أكثر من 50 دولة أعضاء في الاتحادين الإفريقي والأوروبي؛ لتجديد وتعميق الشراكة بين الاتحادين وإطلاق حزمة استثمار أفريقية أوروبية طموحة، فضلا عن بحث التحديات العالمية الراهنة.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر للدورة السادسة لقمة الاتحاديت الإفريقي والأوروبي ببروكسل، عرب الرابط التالي::

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