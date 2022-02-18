السيسي يصل مقر انعقاد الدورة السادسة لقمة الاتحادين الأفريقي والأوروبي

بروكسل- (أ ش أ):

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الجمعة، إلى مقر انعقاد الدورة السادسة لقمة الاتحادين الأفريقي والأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وتنعقد القمة الأفريقية - الأوروبية في دورتها الحالية، تحت عنوان "أفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى 2030"، حيث يجتمع قادة وكبار مسئولي حكومات أكثر من 50 دولة أعضاء في الاتحادين الأفريقي والأوروبي؛ لتجديد وتعميق الشراكة بين الاتحادين وإطلاق حزمة استثمار أفريقية أوروبية طموحة، فضلا عن بحث التحديات العالمية الراهنة.​