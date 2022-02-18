حدث ليلًا| تصريحات وزير المالية عن زيادة الأجور.. واجتماع بايدن مع قادة أوروبا حول أوكرانيا

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يأتي:

كيف أنقذت الحماية المدنية رواد "جيم" بفيصل من جحيم النيران؟

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات حريق اندلع في شقة أعلى صالة ألعاب رياضية بمنطقة فيصل غرب المحافظة.

وزير المالية: الزيادة في الأجور تتناسب مع الأسعار المتغيرة حاليًا

قال وزير المالية إنه ليس من المنطقي تثبيت سعر سلعة واحدة لمدة خمس سنوات، لذا فإن الزيادة في الأجور تتناسب مع الأسعار المتغيرة، لمنع حدوث تضخم، مشيرًا إلى أنه في ظل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ارتفعت أسعار السلع عالميًا.

طقس 72 ساعة.. الأرصاد: أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق خلال ساعات

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، حيث نشهد حالة من عدم الاستقرار الجوية بدء من غدا الجمعة، بعد فترة الظهيرة ومع دخول ساعات الليل.

الإعلام الأمني العراقي: مقتل "قائد قوات هيت" في تنظيم "داعش" الإرهابي

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق ، اليوم الخميس، عن مقتل "قائد قوات هيت" في تنظيم "داعش" الإرهابي.

السيسي يترأس مائدة مستديرة حول تغير المناخ على هامش القمة الأفريقية الأوروبية

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، المائدة المستديرة حول تغير المناخ، والتي انعقدت في إطار أعمال القمة السادسة للمشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

الكرملين: تصريح بايدن عن هجوم روسي على أوكرانيا خلال أيام يؤجج التوتر

انتقد الكرملين تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي تحدث اليوم الخميس عن استعداد روسيا لشن هجوم على أوكرانيا خلال الأيام القريبة المقبلة، مؤكدا أن مثل هذه التعليقات تؤجج التوتر.

سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة: قلقون للغاية من اختيار روسيا طريق المواجهة مع أوكرانيا

عبّرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، عن قلق بلادها "البالغ" من "اختيار" روسيا طريق المواجهة مع أوكرانيا بدلاً من وقف التصعيد.

إسرائيل: إسقاط طائرتين مسيرتين من غزة ولبنان

أعلنت إسرائيل عن إسقاط طائرتين مسيرتين من غزة ولبنان.

بحضور 4 وزراء وسفراء.. انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لتطوير التعليم الفني الاثنين

يعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لتطوير التعليم الفني في مصر، يوم الإثنين المقبل بالقاهرة، وذلك برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى بالإضافة إلى شركاء التنمية الدوليين وممثلي القطاع الخاص.

نهدف لدعم الصياد.. رئيس "الثروة السمكية": زيادة تراخيص الصيد أمر طبيعي

قال صلاح الدين مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، إن زيادة قيمة تراخيص الصيد أمر طبيعي للغاية، حيث أن الأسعار الحالية ثابتة منذ حوالي 35 عامًا، موضحا أن الهيئة تهدف لدعم الصياد وليس زيادة الأعباء عليه.

بايدن يستضيف اجتماعًا مع قادة الاتحاد الأوروبي حول أوكرانيا

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بصدد استضافة اجتماع افتراضي، الجمعة، بشأن أوكرانيا، مع قادة كندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصراوي: نستعد لإطلاق مشروع لخفض تلوث الهواء في القاهرة الكبرى

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة نفين جامع وزير التجارة والصناعة، الدكتورة آيات سليمان المدير الإقليمي للبنك الدولي، لبحث تنفيذ عدد من مشاريع التنمية المستدامة.