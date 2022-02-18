​اليوم.. الجيزة تعلن قطع المياه 8 ساعات عن هذه المنطقة

كتب-محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة البدرشين اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة 18 فبراير، وحتى الساعة الرابعة من صباح يوم السبت ولمدة 8 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع للقيام بأعمال العمرات السنوية بالخزانات الأرضية بمحطة مياه البدرشين.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.