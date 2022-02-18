​المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصراوي: نستعد لإطلاق مشروع لخفض تلوث الهواء في القاهرة الكبرى

كتب- أحمد مسعد:

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة نفين جامع وزير التجارة والصناعة، الدكتورة آيات سليمان المدير الإقليمي للبنك الدولي، لبحث تنفيذ عدد من مشاريع التنمية المستدامة.

وفي حوار لـ"مصراوي" قالت المدير الإقليمي للبنك الدولي، إن إجمالي ما ضخه البنك في مصر هذا العام جاء أغلبها في مشروعات التنمية المستدامة المتعلقة بأزمات المياه والزراعة، مشيرة إلى أن البنك الدولي يسعى إلى إيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها للتأقلم مع التغيرات المناخية.

وأضافت سليمان، أن البنك سينتهي من إعداد نسخة مبدئية للتقرير بحلول شهر مايو المقبل تمهيدًا لإصدار التقرير النهائي وعرضه خلال أعمال قمة المناخ "COP 27" والمقرر أن تستضيفها مصر خلال العام الجاري، لافتة إلى أن التقرير يرتكز على 3 محاور هي المياه والزراعة وبرامج التكيّف، والطاقة وما يتعلق بها من طاقة نظيفة ومتجددة، والمناطق والمدن الساحلية باعتبارها من أكثر المناطق عرضة للانعكاسات السلبية لتغير المناخ.

وأشارت المدير الإقليمي للبنك الدولي، إلى أن قضايا التنمية المستدامة مع مصر خصوصًا في محافظات الريف والصعيد بدأ منذ 5 سنوات.

وإلى نص الحوار..

- في البداية اطلعينا عن أبرز المشروعات التي تتم في مصر برعاية البنك الدولي؟

بشكل أساسي يدعم البنك مشروعات التنمية المستدامة في مصر التي لديها أولوية قصوى، حيث يرجع التعاون بين مصر والبنك الدولي في التنمية المستدامة لعقود طويلة مضت، خاصة في مجالي الزراعة والري، ومؤخرًا التنمية الريفية وصعيد مصر.

- ما هي استراتيجية عمل البنك الدولي مع مصر.. وكم يبلغ حجم التمويل؟

لدينا شراكة مع مصر تتجدد كل 4 سنوات لتحديد أولويات العمل، وحاليًا نحن بصدد وضع الاستراتيجية الجديدة، خصوصًا أن مصر لديها احتياجات استثمارية تؤدي إلى تحسين فرص العمل فيها، حيث يبلغ دعم البنك للعام المنقضي مليار دولار.

- ما هي نتائج مشروع التنمية الريفية وصعيد مصر؟

هو مشروع انطلق منذ 5 سنوات في محافظتي سوهاج وقنا، وسيمتد للعديد من المحافظات الأخرى، ويرتكز على تحسين رفع كفاءة المحافظة وتحسين فرص العمل ومعيشة المواطن فيها.

- ماهو موقف البنك الدولي من استضافة مصر لقمة المناخ "COp 27"؟

البنك الدولي سينتهي من إعداد نسخة مبدئية لتقرير بشأن استضافة مصر لقمة المناخ بحلول شهر مايو المقبل، تمهيدًا لإصدار التقرير النهائي وعرضه خلال أعمال قمة "COP 27" المقرر أن تستضيفها مصر خلال العام الجاري في شرم الشيخ.

- هل يوجد مشروع للتعاون مع مصر في مجال مجابهة تلوث الهواء؟

بالتأكيد يتم الإعداد لإطلاق مشروع جديد لخفض انبعاثات تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، بالتنسيق مع المحليات ووزارة البيئة، وهو جزء من استراتيجية مصر للتعامل مع التغيرات المناخية والتي ترتكز على التخلص من المخلفات الصلبة، ويتضمن الجزء خفض انبعاثات المركبات وأتوبيسات هيئة النقل العام وتحويلها إلى وحدات صديقة للبيئة بما يواكب توجّه الدولة نحو استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء بدلًا من استخدام السولار، بالإضافة إلى تنفذ مشروع للصرف الصحي منذ 6 سنوات في العديد من المحافظات.

- ما هو حجم تمويل البنك الدولي للمشروعات الخضراء؟

البنك الدولي يسعى إلى دعم المشروعات الخضراء خلال الفترة المقبلة، حيث نسعى لزيادة التمويل في هذا المجال بنسبة 35%.