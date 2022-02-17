وكيل الأزهر: العمل في مجال تحفيظ القرآن الكريم رسالة سامية وليس مجرد وظيفة

(مصراوي):

التقى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الخميس، مديري شئون القرآن لقطاع المعاهد الأزهرية، وذلك في ختام فعاليات دورتهم التأهيلية الأولى، والتي بدأت في 5 فبراير الجاري حتى 17 من الشهر ذاته، و هدفت الدورة إلى رفع مهارات إتقان حفظ القرآن الكريم والإلمام بأحكامه وتجويده على الوجه الأمثل.

وقال وكيل الأزهر خلال اللقاء الذي شهد حضور عدد من أساتذة جامعة الأزهر وأعضاء لجنة مراجعة المصحف الشريف؛ إنَّ العمل في مجال تحفيظ القرآن الكريم رسالةٌ سامية وليس مجرد وظيفة، مؤكدا أنَّ الأزهر مستمر في القيام بهذه الرسالة، وشدد وكيل الأزهر على ضرورة المتابعة الدقيقة لمكاتب تحفيظ القرآن الكريم بالأزهر الشريف وتطوير العمل بها.

وتعد هذه الدورة الأولى من نوعها، حيث تقدم للمتدرب برنامجًا متكاملًا يشمل عددًا من المحاور العلمية والتربوية والإدارية: أساليب تحفيظ القرآن الكريم وإتقان حفظه ،وتدريس أحكام التلاوة، وآليات وضع ومتابعة برامج الحفظ بجانب التعرض لبعض القضايا الفكرية الهامة، والتدريب على المهارات الإدارية اللازمة لهذا المجال.